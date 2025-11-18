初めての海外公務としてラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが晩さん会に出席し、ラオス語を交えて挨拶されました。日本時間午後9時ごろ、愛子さまは薄い黄緑色の和服姿でビエンチャン市内のホテルに到着し、旅の安全や健康を祈るラオスの儀式「バーシー」で歓迎を受けられました。その後、愛子さまは晩さん会の会場に移動し、出席者の前で挨拶されました。「サバイディー（こんばんは）。私にとって初めてとなる