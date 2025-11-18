カラノアが、11月26日にニューシングル「Sugoroku」をリリースすることが決定した。バンドという枠組みを見事に裏切った前作「番」の次に生み出した楽曲は、タイトなビートが聴く人の歩みを煽る疾走感万歳のドラムンベース。多重なトラックにギミックを詰め込んだアレンジや、左右で鳴り響く難解なギターフレーズがカラノアらしさを残しつつ、それらを新たなジャンルに落とし込むことで、雄大（Vo）のトラックメイクにおける新たな