◆第３０回東京スポーツ杯・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）Ｇ１馬サリオスを叔父に持つ良血馬で、６月１５日の阪神で新馬勝ちしたサレジオ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）が１１月１８日、意欲的な調教メニューを消化した。全休日明けながら美浦・Ｗコースで最初はゆったりと流して、しまいを伸ばしてラスト１ハロン１１秒５と速いラップをマークした。５か月半の休み明けとあって、