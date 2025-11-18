◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）マイルＣＳは本命党の出番だ（データは過去１０年）。１０番人気以下【００１８１】を狙うのは無理筋。単勝１０倍以上は【１２７１１７】で、唯一の勝ち馬ナミュール（２３年）は急きょの騎手変更で不当に人気を下げていた。また、前走６着以下は【００１６２】。前走単勝６番人気以下が【００２６０】で、４、５番人気は【０４３２６】。前走１〜３