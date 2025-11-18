巨人は１８日、岡本和真内野手（２９）のメジャー移籍に向けたポスティング申請手続きを日本野球機構（ＮＰＢ）に行ったと発表した。一両日中にメジャー全３０球団に通達され、４５日間の交渉期間がスタートして争奪戦が本格的に幕を開ける。本塁打王３度の長打力に加え、一、三塁と外野を守るユーティリティー性も高く評価されており、５年１００億円規模の大型契約が予想される。岡本争奪戦が本格的にスタートする。この日、