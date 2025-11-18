巨人・森田駿哉投手ら６選手が１８日、都内の球団事務所で契約更改交渉を行った。今季プロ初勝利を挙げるなど９登板で３勝（４敗）を挙げた森田は１５０万円増の１５００万円、ルーキーで１４試合に登板した宮原は２００万円増の１０００万円でサイン。この日契約した選手は以下の通り（金額は推定）。【投手】西舘勇陽２７００万円（１００万円減）森田駿哉１５００万円（１５０万円増）宮原駿介１０００万円（