久保はボリビア戦にスタメン出場サッカー日本代表は11月18日、ボリビアと対戦して3-0で勝利した。この試合でスタメン出場したMF久保建英（レアル・ソシエダ）は試合後に「冬の移籍はないですね、たぶん」と今冬の移籍市場での去就について言及。ソシエダ残留を明言した。久保はガーナ戦に続き、ボリビア戦でもスタメン出場。前半4分には敵陣右サイドでボールを受けると、ゴール前に優しいクロスボールを供給し、MF鎌田大地のゴ