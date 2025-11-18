「攻守のコンセプトをピッチ上で表現するという部分、クオリティーは上がっていったかな」日本代表は11月18日、国立競技場で行われた「キリンチャレンジマッチ2025」でボリビア代表と対戦し、3-0で快勝した。年内最終戦を白星で飾り、自身の通算100試合目を祝った森保一監督は会見で「あと30分ぐらい喋っていいですか？」と冗談めかしつつ「9、10、11月とメンバーは入れ替わりながらも、チームの戦い方、攻守のコンセプトをピッ