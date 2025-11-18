日本代表は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表を3−0で下した。試合後、JFA（日本サッカー協会）の宮本恒靖会長が報道陣の取材に応じ、森保一監督への評価と、次回のインターナショナルマッチウィークにおけるマッチメイクについて語った。試合は序盤の4分、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）のクロスボールから、鎌田が左足でボレーシュートを沈め、日本代表が先制。その後は停滞したものの、67分にFW上