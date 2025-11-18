史上最多48カ国が参加するFIFAワールドカップ26。アメリカ、カナダ、メキシコと史上初の3カ国共催のビッグトーナメントが2026年6月11日から7月19日にかけて行われる。史上最速で8大会連続8度目の出場を決めていた日本代表。18日のボリビア代表戦を3ー0の完封勝利で終え、3連勝で2025年の活動は終了。ワールドカップイヤーとなる2026年は、3月の活動が最後となり、テストマッチを経て本大会へと入っていく。世界各地でも予選