TravisJapanの中村海人（28）が18日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。母子家庭だったことを告白した。今回は2017年1月に大手出版社敏腕編集者が妻殺害の容疑で逮捕された事件について再現VTRを交えて迫った。VTRでは妻が子育てに疲れていたこる様子が描かれており、出演者たちが自身の家庭についてトークをした。その中で中村は「僕は元々母子家庭なので…」と告白。続けて「お