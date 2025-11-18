サッカー・キリンチャレンジ杯日本―ボリビア（１８日・国立競技場）――年内最後の試合で、日本（世界ランキング１９位）はボリビア（同７６位）に３―０で快勝した。日本は４分、鎌田のゴールで先制。７１分に町野が押し込み追加点を奪うと、７８分には中村が豪快に決めて突き放した。次回の活動は来年３月。６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）の組み合わせ抽選は、１２月５日（日本時間６日）に行われる。地をはう一撃祝砲