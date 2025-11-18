今月、大分県豊後大野市で住宅など3棟が全焼した火事で、焼け跡から見つかった2人の遺体はこの家に住む親子であることが分かりました。 【写真を見る】2人死亡の住宅火災住人の親子と判明死因は焼死大分・豊後大野市 11月13日午後11時前、豊後大野市犬飼町黒松に住む伊東秀樹さん（51）の住宅から出火しました。 この火事で、木造平屋建ての住宅や木造一部2階建ての離れなど3棟、合わせて280平方メートルを全焼しま