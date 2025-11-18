鎌倉警察署（資料写真）無許可でタクシー営業（白タク行為）をしたとして県警交通捜査課と鎌倉署は１８日、道路運送法違反（有償運送）の疑いで、中国籍で東京都板橋区、自称会社員の男（２８）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午後３時２０分ごろ、許可を受けないで運転するワゴン車に中国人の女性（４１）ら２人を計１万６千円を支払う契約で乗車させ、鎌倉市七里ガ浜東２丁目付近の道路を走行した、としている。署による