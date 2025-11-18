スーパーで販売するコメの価格が、5kg4316円と過去最高値となりました。この状況を受け、政府が検討しているのが“おこめ券”の配布です。新潟市のスーパーでは歓迎の声と困惑の声、両方が聞かれました。 スーパーで販売されるコメの価格。備蓄米の放出を受け今年6月以降、価格が下がりましたが、新米の流通を受け上昇に転じ、11月9日までの1週間の販売価格は、5kgで4316円と最高値を更新し