来シーズンでのJ2降格が決まっているアルビレックス新潟は、6シーズンにわたりキャプテンを務めてきた堀米悠斗選手の契約満了を発表しました。 【堀米悠斗 選手（2022年）】「新潟最高～！」2022年にJ1昇格を決め、新潟愛を爆発させていた堀米悠斗選手。しかし、アルビレックス新潟は11月18日、来シーズンの契約を結ばないことを発表しました。2017年にアルビに加入し、その年にJ2降格を経験。2020年から