【モデルプレス＝2025/11/18】俳優の綾野剛が18日、都内で行われた映画『星と月は天の穴』（12月19日より公開）の完成披露上映会舞台挨拶に、共演の咲耶、田中麗奈、メガホンをとった荒井晴彦監督とともに登壇。綾野が、自身が発案したシーンについて明かす場面があった。【写真】監督をすかさずフォローする綾野剛◆綾野剛「珍味な作品」映画をアピール荒井監督の長年の念願だった吉行淳之介氏による芸術選奨文部大臣受賞作品を映