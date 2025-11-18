◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を破り３連勝を飾った。日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「出場機会の少なかったメンバーも出たりして、競争があるっていうのがチームの活性化につながっていると思うので。今日も途中から入った選手が再びゲームを活性化させたと思うし、そういったところはすごくいいベースがあるのかなと