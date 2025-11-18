8人組グループ・timeleszの最新シングル『Steal The Show / レシピ』が、18日発表の『オリコン週間シングルランキング』で、グループ初の初週売り上げ50万枚超えを記録。通算28作目のシングル1位を獲得しました。同ランキングで初登場1位に輝き、これでデビューシングル『Sexy Zone』（2011/11/28付）から28作連続、通算28作目のシングル1位獲得となりました。■初の初週売り上げ50万枚超えを記録初週売り上げは51.3万枚で、『君に