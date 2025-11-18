17日深夜、新潟県佐渡市のパチンコ店で警察官の顔面を殴ったとして無職の男が現行犯逮捕されました。公務執行妨害で現行犯逮捕されたのは、佐渡市梅津の無職の男(49)です。男は17日午後11時過ぎ、佐渡市内のパチンコ店で、トラブル対応に当たっていた20代の男性警察官の顔面を右の拳で一回殴りました。警察によりますと、男はこの店に客として訪れていて、別の客と何らかのトラブルになっていたところ、店員が110番通報。その対応