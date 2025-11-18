17日からラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、国家副主席主催の晩さん会に出席されています。晩さん会に先立ちラオスの伝統的な儀式である「バーシーセレモニー」に臨まれました。現地時間の18日午後7時ごろから愛子さまは、ビエンチャン市内のホテルで行われているパーニー国家副主席主催の晩さん会に出席されています。晩さん会に先立ち、愛子さまはまず、副主席に案内されながらラオスの伝統的な儀式「バー