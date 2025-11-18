◇サッカー国際親善試合日本3ー0ボリビア（2025年11月18日国立競技場）日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（48）が18日、3―0で快勝したボリビア戦後に取材に応じ、一部海外メディアで報じられた日本のアジアサッカー連盟（AFC）脱退について言及した。宮本会長は「その噂というか、ニュースは目にしましたけれど、それに対して自分たちが何かアクションを起こしてはいないし、それは噂レベルだと思います」と語った