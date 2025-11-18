「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表は同７６位のボリビア代表に３ゴール＆ガーナ戦に続く２戦連続完封で快勝した。１０月のブラジル戦から３連勝を飾り、来年６月の北中米Ｗ杯に向けて、最高の形で年内ラストゲームを締めくくった。１８年９月のコスタリカ戦から今回がちょうど国際Ａマッチ１００試合目の指揮となった森保監督のメモリアルゲームを白星で