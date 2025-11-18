面識のない小学生の女の子の腕をつかんで引っ張る暴行を加えた疑いで、姶良市の52歳の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、姶良市西宮島町の食品工場従業員の52歳の男です。 警察によりますと、男は18日午後5時ごろ県内の路上で県内に住む小学生の女の子の右腕をつかんで引っ張る暴行を加えた疑いがもたれています。 女の子にけがはありませんでした。 目撃した通行人が「路上で女児が男に手をつかまれた」と110