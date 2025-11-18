■朝の一件から、気まずい空気が続き…翌朝、私は昨夜コンビニで買ったおにぎりと、味噌汁の残りを温めてテーブルに並べました。Aはトーストを焼きながら、「うち、これしかなくて」と言います。「全然、ありがとう。昨日の残りもあるし」と笑って返しましたが、Aは軽くうなずいただけでした。子どもたちは元気に食べていて、その明るい声だけが救いでした。けれど、私とAの間には、まだ今朝の重たい空気がそのまま残っていました