歌舞伎俳優の中村壱太郎が１８日、東京・新宿の朝日カルチャーセンター新宿教室で行われたトークイベントで、所作指導を担当した映画「国宝」（李相日監督）について語った。壱太郎は日本舞踊家の吾妻徳陽として、女形の歌舞伎俳優役を演じた吉沢亮、横浜流星らに所作指導を行った。撮影現場の様子について「吉沢さん、流星さんの貪欲さと強い覚悟を感じた。教えることで、自分の芝居の見直しにもなった」。劇中の「曽根崎心中