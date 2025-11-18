男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が１８日、ツアー下部大会の横浜慶応チャレンジャー（横浜市）に出場し、約３か月ぶりの実戦復帰を白星で飾った。第１シードの錦織は１回戦で、予選から勝ち上がった市川泰誠（ノア・インドアステージ）と対戦。序盤は硬さが見られたが、バックハンドの強打や意表をつくドロップショットを繰り出すなど本来のプレーを取り戻し、４―６、６―１、６―１で逆転勝ちした。錦織は体の状態について