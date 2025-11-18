寒気の影響で18日の県内は、日中も気温が上がらず、多くのところで師走並みの寒さとなりました。 19日はさらに冷え込むところもある見込みで、冬物のコートが必要な寒さとなりそうです。 午前7時半頃の長崎市内。 厚手のコートやマフラーで “寒さ対策” をする人の姿が見られました。 （市民） 「今年は急に冷えた。分厚い靴下を履いている」 （市民） 「上着とマスクで防寒をしてきた」 寒