日本代表は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦し、3-0で勝利した。ボリビア戦をもって2025年の代表活動を終えた。次回の活動は2026年3月。そして6月には“最高の景色”を目指すFIFAワールドカップ26を迎える。またこれまで9月・10月・11月と3カ月連続で行われていたインターナショナルマッチウィークに大きな変更が生じる。9月と10月の活動期間が統合され、約3週間の活動で最大4試合を戦うスケジュールに変