18日、日本代表の森保一監督はキリンチャレンジカップ2025のボリビア代表戦で指揮。試合は3ー0で日本が勝利し、自身通算100試合目の指揮となるメモリアルマッチを飾った。長崎県出身の森保監督は、サンフレッチェ広島、京都パープルサンガ（現：京都サンガF.C.）、ベガルタ仙台とJリーグでプレー。日本代表としても35試合に出場した。引退後に指導者となると、2012年に広島の監督に就任し、Jリーグで3度の優勝を経験。2017年に