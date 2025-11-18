南米勢への苦手意識は薄れつつあるのかもしれない。森保ジャパンは11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦。４分に鎌田大地が先制点を挙げた後、しばらく得点が奪えなかったものの、71分に町野修斗、78分に中村敬斗と途中出場の２人がネットを揺らし、終わってみれば３−０で圧勝した。日本代表は2018年のロシア大会で、コロンビアを２−１で下すまで、W杯で南米勢相手に１分３敗で未勝利だった。それも２