18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万8650円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては52.98円安。出来高は8000枚となっている。 TOPIX先物期近は3248.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.6ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物