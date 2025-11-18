トヨタ自動車の米国内の工場（トヨタ提供、共同）【ニューヨーク共同】トヨタ自動車は18日、ハイブリッド車（HV）の需要拡大に対応するため、米国の5工場に総額9億1200万ドル（約1400億円）を投じる方針を明らかにした。今後5年間で最大100億ドルを米国に追加投資する計画の一環で、米南部ミシシッピ州の工場では初めてHV仕様の主力車種「カローラ」を生産する。投資対象はミシシッピのほか、南部のウェストバージニア、ケンタ