きょう午後5時40分ごろ大分市佐賀関で火災が発生し、4時間以上が経過した今も住宅などが燃え続けています。【映像】現場の様子消防によりますと、延焼は20棟以上に増えており、消防車は15台が出動しています。佐賀関市民センターには100人以上が避難していて、中には逃げる際に転んで怪我をした人もいるということです。（ANNニュース）