ミッキー＆ミニーの誕生日記念！ イオン限定『プレーン・クレイジー』デザインのバッグチャームが11月18日登場イオンが、ミッキーマウス＆ミニーマウスの誕生日にあたる11月18日（火）、「ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム」のミッキーマウスとミニーマウスを発売します！ なんと『蒸気船ウィリー』より前に作られていた『プレーン・クレイジー』のデザインを採用。それぞれのタグにも『