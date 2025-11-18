◆大相撲九州場所10日目・義ノ富士（押し出し）大の里（18日、福岡国際センター）衝撃的な初金星だ。幕下付け出しでの初土俵からわずか10場所目。ちょんまげ姿の義ノ富士（熊本県宇土市出身）が、父親が見守る前で全勝の大の里を圧倒。「自分の相撲を取れた結果の金星。良かったです」。明るい24歳の声が弾んだ。大の里とはプロでは初顔合わせ立ち合いで「少し右にずれて左を差しやすくした」。鋭く踏み込み、左を一度はじか