北海道・道南の活火山「恵山」が噴火した想定の防災訓練が２０２５年１１月１８日、函館市で行われました。道内には、活発な活動が続く火山もあるなか、甚大な被害を防ぐためには何が必要になるのでしょうか。１８日、函館市の恵山中学校には、続々と住民の姿が。「車ですね、ありがとうございます」受付を済ませた住民が、体育館に集まりました。（参加者）「近くに火山がありますからね。いざというときに。すぐ逃げられるように