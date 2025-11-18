県の財政がピンチです。知事が給与カットを決断するほど厳しい財政状況に陥った静岡県。行財政改革の専門家は「税収構造の影響が大きい」として経済政策の見直しが必要だと指摘します。 【写真を見る】令和10年代中頃から後半に遅らせる方向で調整している県立中央図書館 ＜鈴木康友 静岡県知事（10月27日）＞ 「いわゆる自転車操業を繰り返してきたということなので、まずはこの出血を止めないといけない」 鈴木知事が強い