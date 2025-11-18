お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が、15日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。元“カツラ”アナウンサーの暴言を暴露する一幕があった。この日のゲストである中川家・礼二、元純烈の俳優・小田井涼平と大阪の街を散策。そこで小鳥と触れ合えるカフェに入ると、肩に自然ととまる様子に黒田は「結構、慣れるんですね」と楽しんだ。すると黒田は「昔、ヤマヒロさんがな」と、元カンテレの