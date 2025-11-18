いよいよ雪のシーズンがやってきました。11月18日、強い寒気が流れ込み、新潟県内では山沿いで積雪を観測。また、大気の状態が非常に不安定で土砂災害などに十分な注意が必要です。 冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっている県内。【記者リポート】「パラパラと雨が降っている新潟市中央区。非常に冷たい風が吹き、手がかじかんで体の芯から冷えるような寒さです」日中も気温が上が