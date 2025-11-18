＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター【映像】問題視された女性の奇声 まさかの「着信音」も幕内復帰を目指して奮闘を続ける十両四枚目・朝乃山（高砂）が、十両三枚目・大青山（荒汐）を土俵際で寄り倒し、勝ち越しにあと1勝と迫る7勝目を挙げた。取組前から館内には朝乃山への大歓声が起こったが、突如、女性の奇声が響くと様相は一変。“待ったなし”直後に携帯の着信音まで響く様子に「奇声だらけや