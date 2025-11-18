【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）【映像】鎌田、華麗な胸トラから左足一閃で先制点サッカー日本代表は11月18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦。鎌田大地、町野修斗、中村敬斗のゴールで3ー0の勝利を飾った。Aマッチ采配100試合目となった森保一監督は、この勝利で通算69勝14分17敗としている。14日に行われたガーナ戦は、南野拓実と堂安律のゴールで勝利