■これまでのあらすじ散歩中にひったくりに遭った彩乃を助けた義母は、自分の過ちを認めて謝罪し、「帰ってきてくれないかしら」と気持ちを伝える。けれど妻は、その言葉に応えることができず「同居はできません」と答えたのだが―…。ひったくりから真っ先に私を助けてくれたのは義母でした。勇敢に立ち向かうその姿を見て「ああ、この人は私たちを本気で大事に思ってくれているんだ」と感じました。そのあと義母は、自分の価