あの猫いっつもここで見かけるが波も穏やかな島の朝。釣りを楽しむじいちゃんと猫たち／ねことじいちゃん3（1）元教師の大吉じいちゃんは、猫のタマとのんびり島暮らし。老妻に先立たれたあとも、タマと散歩に出かけたり、親友のじいちゃんと食事をしたりとマイペースに暮らしています。島に帰港した漁船に集まる猫、塀の上を気ままに散歩する猫。島の生活にはいたるところに猫の気配があり、昔から島民と共存してきました。 四季