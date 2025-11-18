前の話を読む。ミチオの母から呼び出されたサトコとミチオ。サトコは豪華な手土産を用意する。サトコの金銭感覚に驚くミチオ。実はサトコは投資や父親の会社の手伝いで稼いでいるのだという。■バッタリ出会ったのは…■私が妻です！■自己嫌悪に陥る■夫に愛されたあの女になりたい■鈍感すぎるミチオミチオの実家へ向かう途中、ミチオの女友だちに会いました。ミチオにとっては、単なる友だちとの他愛のない会話ですが、妻である