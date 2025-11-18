■これまでのあらすじ結婚を反対された凛は母をどう説得しようか悩んでいました。その裏で弟は、同棲資金を得ようと始めたFXで一時的に成功するも、欲を出して大損し実家の金品にまで手を出す。母に頼まれ弟を訪ねた凜は「借りただけ」と開き直る弟に呆れ、自業自得だと現実を突きつける。弟は「男には勝負の時がある」と理解不能な言い訳を始める。さらに「父さんとなら分かり合える」と言い出し、母の苦しみを知らずに姉が離婚を