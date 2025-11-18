戦時中、空襲から身を守るために作られた防空壕に関する話題です。 国によりますと2022年度の時点で大分県内には旧日本軍などが作った防空壕を含む地下壕が585か所残されていますが、臼杵市では、防空壕を一般公開し後世に伝える取り組みを行っています。 また、大分市ではユニークな形で防空壕の活用が行われているんです。 臼杵市にある防空壕 太平洋戦争の末期に作られた臼杵市にある防空壕、「屋敷余