寒河江市にある自動車整備工場の工場長の男が、顧客の車の修理でかかった費用を保険会社に水増し請求し、だまし取った詐欺の疑いで、18日逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは寒河江市高屋の会社員・清野満春容疑者（47）です。警察の調べによりますと、清野容疑者は2024年3月から4月にかけて、自身が工場長を勤める自動車整備工場の顧客から乗用車の修理を依頼されたことを利用し、保険会社に実際の修理費用を水増しした見