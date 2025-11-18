「なぜ、私たちの結婚生活に、いつも義姉がいるの？」主人公の優梨は結婚し、息子にも恵まれ、幸せなのですが！その生活には常に夫の姉、義姉が付きまってくるのです…！そして一番辛いのは、夫が姉の行動を止められないこと。「悪い人ではない」ので、だからよりどうしていいのかわからなくなり…。結婚式の時の違和感もすごかった…！優梨は自分の家庭を守り抜くことができるのか？ 夫は本当に姉から自立できるのか？そして…