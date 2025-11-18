こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3717」。うみへび座の方向、約6000万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3717」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Rosario）】塵（ダスト）の豊富な暗い雲が連なったダストレーン（ダークレーン）のグラデーションや、アクセントを添えるように偶然重なって見えている天の川銀河の星の輝きに、美しさを感じる光景です。私た